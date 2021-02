Salute: Zilli, Regione e mondo solidarietà uniti contro endometriosi

Udine, 17 feb - "Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima Regione a dotarsi di una legge a tutela delle associazioni di volontariato impegnate nella lotta contro l'endometriosi. L'evento odierno conferma l'efficacia della collaborazione tra l'Amministrazione regionale e Aspiag Service Despar, per le iniziative meritorie e di carattere sociale rivolte al territorio. La Regione, da parte sua, si impegna a sostenere l'attività dell'Associazione Endometriosi FVG, che dà lustro al sociale e al settore del volontariato, con la quale condivide l'obiettivo di far ritornare il sorriso sul volto di tante donne colpite dalla malattia". Con queste parole l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, ha portato il saluto della Regione alla presentazione dell'iniziativa 'Il mondo ha bisogno delle donne', che si svolgerà dal 20 febbraio al 7 marzo e si concretizzerà in una raccolta di fondi destinati a sostenere la ricerca da parte dell'Università di Udine sulla presenza di questa patologia tra la popolazione femminile del Friuli Venezia Giulia. Secondo alcune stime si ritiene che questa patologia, contro la quale l'Associazione endometriosi FVG presieduta da Sonia Manente si batte da vent'anni, possa interessare tra il 10 e il 15 per cento delle donne in età fertile e, a volte non avvertita, può degenerare in forme invalidanti. La raccolta di fondi di Despar Nordest, ha spiegato il coordinatore della società per il Friuli Venezia Giulia, Fabrizio Cicero Santalena, si concretizzerà con una donazione volontaria da parte degli acquirenti dei punti vendita. I fondi raccolti serviranno ad attivare una ricerca da parte dell'Università di Udine, per una prima stima reale del fenomeno. L'obiettivo di chi si batte contro l'endometriosi è infatti quello di favorire l'approfondimento degli studi scientifici per arrivare al più presto alla definizione dei protocolli per la diagnosi precoce, al fine di ridurre la gravità della malattia e il disagio per le donne colpite. ARC/CM/ma © RIPRODUZIONE RISERVATA