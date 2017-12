Salute: Telesca, professionisti apprezzano riforma sanitaria Fvg

Trieste, 29 novembre - "Piace constatare - ha affermato oggi a Udine l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, a margine del convegno sul dolore cronico, evento incluso nel progetto formativo su cure palliative e terapia del dolore avviato dalla Regione - come tanti professionisti, quotidianamente al lavoro sul campo, apprezzino la riforma sanitaria quale bussola per il cambiamento che li vede impegnati da primattori".



"Il convegno di Udine sul dolore cronico - ha quindi aggiunto l'assessore - ha messo in evidenza il contributo delle nuove professioni all'approccio multidisciplinare al dolore cronico, in attuazione dei principi della recente riforma sanitaria".



Telesca ha inoltre ricordato come "la sanità in tutte le regioni stia passando attraverso un profondo processo di cambiamento. La riabilitazione ha un ruolo chiave nel supporto e nella prevenzione della disabilità, che spesso è legata alla malattia di lunga durata. Coerentemente, il piano nazionale della cronicità enfatizza il ruolo della riabilitazione".



"Le parole chiave - secondo Telesca - sono integrazione multiprofessionale, cronicità, cambiamento. Per sviluppare questi concetti dovremo investire sulla formazione e mettere a punto protocolli che personalizzino sempre più l'intervento assistenziale".



"Il contributo dei fisioterapisti nella gestione del dolore cronico è imprescindibile, anche se - ha aggiunto l'assessore - tradizionalmente la fisioterapia si è occupata molto delle condizioni legate alla acuzie e meno delle condizioni di cronicità".



"I professionisti - ha concluso Telesca - sanno confrontarsi e dare risposte in modo integrato, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ma insieme per garantire al cittadino la risposta migliore".



