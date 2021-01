Salute: Riccardi, utile dialogo con pensionati su nuove strategie Fvg

Palmanova, 27 gen - "Il dialogo tra la Regione e le rappresentanze dei pensionati, tra cui il Coordinamento associazioni pensionati lavoratori autonomi del Friuli Venezia Giulia, è importante per la definizione delle strategie a favore degli anziani e delle persone fragili in campo sociosanitario".



Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante l'incontro di questa mattina con il direttivo del Capla, rappresentato, tra gli altri, dal presidente Sergio Cozzarini, da Pierino Chiandussi, Guido De Michelis e Maria Zanin.



Il vicegovernatore ha quindi confermato che "la Regione vuole attuare una revisione ad ampio spettro dell'assistenza territoriale che tenga conto dell'elevata età della popolazione del Friuli Venezia Giulia e del mutamento dei bisogni collegati alla salute che, già nel periodo precedente alla pandemia, si sono orientati in maniera decisa verso il trattamento della cronicità. Di conseguenza, è necessario uno spostamento del baricentro dei servizi sociosanitari dall'area ospedaliera a quella territoriale, che favorisca la domiciliarità".



Riccardi ha spiegato che "ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale, oltre al contributo per l'abbattimento delle rette delle strutture per anziani, la Regione sta lavorando alla definizione di provvedimenti per l'introduzione del cosiddetto 'budget di salute' a favore delle persone non autosufficienti, che consenta loro di ricevere adeguata assistenza a domicilio. L'esperienza maturata durante la pandemia ha inoltre evidenziato che sono necessari interventi specifici a favore delle strutture per anziani, nelle quali è divenuta fondamentale la figura del direttore sanitario, ma anche una revisione del ruolo dei medici di medicina generale, che sono i primi punti di riferimento e contatto delle persone con il servizio sanitario". ARC/MA/al



