Salute: Riccardi, solidarietà a direttore 118 Ts e segretario Anaao

Su vicenda No Vax urgono regole sulla comunicazione social



Palmanova, 17 giu - "La libertà di opinione e le convinzioni dei singoli hanno un limite nel momento in cui vanno a gettare discredito e infangare chi non la pensa alla stessa maniera. Quanto è successo sui profili social dei dottori Peratoner e Fregonese è andato ben oltre la dialettica, che può essere anche accesa, ma che non deve travalicare la soglia delle minacce e turpiloquio. Anche io, prima di loro, sono stato bersaglio di simili attacchi, trovandomi costretto a rivolgermi alle Autorità competenti. Ai due medici del nostro sistema regionale della Salute va tutta la mia solidarietà".



A dirlo è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi dopo che il direttore del 118 di Trieste e il segretario regionale dell'Anaao Assomed sono stati pesantemente attaccati sulle proprie pagine social da esponenti No Vax a seguito delle loro posizioni assunte sulla necessità di sottoporsi alla vaccinazione.



"Quanto è accaduto nei confronti di Peratoner e Fregonese - spiega il vicegovernatore - dimostra in modo molto esplicito che sulla vicenda, ancora una volta, siamo andati ben oltre i limiti. Purtroppo tutti coloro che sono impegnati in questa campagna vaccinale diventano facili bersagli. Ma non per questo simili atteggiamenti devono continuare ad essere tollerati e restare impuniti. Su questa vicenda il tono della voce della scienza si deve alzare, per sostenere l'importanza di ciò che l'intero Paese da un lato e tutto il mondo dall'altro, stanno compiendo per cercare di avere la meglio sulla pandemia".



"Questa deve essere anche l'occasione - conclude Riccardi - per mettere mano in maniera definitiva alle norme che regolano il mondo della comunicazione social; questi strumenti possono avere infatti un impatto e una ripercussione non indifferente sulla vita delle persone. È bene pertanto che i "leoni da tastiera" incomincino ad assumersi precise responsabilità per comportamenti che, come in questo caso, vanno ben al di là della normale dialettica e del confronto". ARC/AL/pph





