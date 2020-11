Salute: Riccardi, sistema migliorato con laurea assistenza sanitaria

Trieste, 20 nov - "Da sempre uno dei nostri obiettiviprogrammatici è quello di potenziare il personale del sistemasanitario regionale, sia medico che quello delle professionisanitarie. L'annoso problema legato alla carenza di queste figureè diventato ancora più evidente nell'ultimo periodo con ladiffusione del Coronavirus. È il caso, per esempio, degliassistenti sanitari, professionisti che in questa faseemergenziale vengono impiegati soprattutto nell'effettuazione deitamponi, nel tracciamento dell'epidemia e nelle iniziative diinformazione ai cittadini. Per questo dobbiamo promuoverel'attivazione, già dal prossimo anno accademico, del corso dilaurea triennale in assistenza sanitaria".

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute,Riccardo Riccardi, durante la seduta della Giunta regionale chesi è tenuta in videoconferenza.

"Questi professionisti sono in grado di garantire la qualità delservizio offerto ai cittadini ma purtroppo oggi sono difficili dareperire - ricorda Riccardi -. Oltre all'età media deglioperatori già in servizio che si sta via via innalzando, abbiamodovuto registrare forti criticità anche in occasione di avvisi econcorsi pubblici con il rapido esaurimento delle graduatorie el'elevato turn-over per mobilità del personale assunto versoaltre Regioni. Lo dimostra l'ultimo concorso in fase diespletamento che, a fronte di un fabbisogno regionale di 72assistenti sanitari, ha consentito di avere a disposizione appena38 candidati".

"Le difficoltà legate al reclutamento, in generale, del personalesociosanitario è esploso in tutta la sua complessità nel corso diquesta emergenza sanitaria. Per farvi fonte - sottolinea ilvicegovernatore - in sede di Commissione Salute della Conferenzadelle Regioni abbiamo promosso un iter che si è perfezionatonell'approvazione del decreto Calabria con l'abolizione deilimiti per l'assunzione del personale nelle aziende sanitarie".

"Inoltre abbiamo chiesto al Governo la modifica dei principaliostacoli ma, in attesa che le nostre richieste vengano accolte,riteniamo fondamentale mettere in atto tutte le iniziativepossibili di competenza della Regione per dare - afferma Riccardi- una risposta concreta ai fabbisogni formativi delle professionisanitarie".

Sulla base di questi ragionamenti oggi la Giunta regionale hadato mandato al vicegovernatore, anche attraverso la Direzionecentrale salute, politiche sociali e disabilità, di attivare ogniiniziativa utile a raggiungere questi obiettivi. Tra le azionipreviste vengono evidenziate le necessarie modifiche alProtocollo d'intesa per la formazione delle classi dei corsi dilaurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica/o(L/SNT1), della riabilitazione (L/SNT2), tecniche (L/SNT3) edella prevenzione (L/SNT4).ARC/RT/ma

