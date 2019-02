Salute: Riccardi, risanamento solo grazie a collaborazione e confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 1 feb - "Il sistema Fvg della salute è sempre meno attrattivo in termini assoluti rispetto al contesto nazionale, un'emorraggia progressiva e una tendenza al ribasso che vanno invertite quanto prima e drasticamente. Per riuscirci, serve la collaborazione di tutte le forze coinvolte, attraverso un confronto franco e responsabile fondato su elementi concreti".Lo ha affermato oggi a Trieste il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo in chiusura del convegno "Responsabilità professionale del primario e riordino del sistema sanitario regionale" svoltosi nel salone di rappresentanza del Palazzo Regione.Due, secondo Riccardi, i grandi temi sui quali intervenire: l'assenza di formazione che, soprattutto negli ultimi anni, ha prodotto importanti vuoti e, di pari gravità, il pesante ritardo sugli investimenti, con particolare riferimento ai sistemi informatici che, ancora adesso, a causa della loro inadeguatezza costringono a correre i pazienti e non le informazioni che li riguardano.Dal vicegovernatore anche una sottolineatura sulla spesa sanitaria che, nei precedenti quattro anni, in Fvg è salita del 10 per cento a fronte di investimenti reali che, rispetto a dieci anni fa, sono ridotti a un quarto.Da qui, ha spiegato, la scelta dell'Azienda Zero a cui affidare controllo e verifica dei flussi di sistema. ARC/FC