Salute: Riccardi, protonterapia Ã¨ realtÃ  grazie a investimenti

Trieste, 21 dic - "Oggi rendiamo concreto il percorso di acquisizione della terapia protonica per il Centro di riferimento oncologico (Cro). Questa è una conquista che segnerà positivamente il futuro dell'Istituto tumori di Aviano e la salute di tanti nostri concittadini".Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, sottolineando quello che è un altro significativo cambio di passo per il Sistema sanitario regionale.Il piano di investimenti per l'acquisto della macchina per la terapia protonica, il cui costo complessivo è di 36 milioni di euro con una quota di risorse in conto capitale già nelle disponibilità dell'Istituto, relativa ad investimenti non realizzati e non più coerenti con le attuali e future attività assistenziali, mentre una seconda parte è invece relativa ad accantonamenti di somme derivanti da donazioni del quadriennio 2015-18.Inoltre, il Cro stipulerà direttamente un mutuo per coprire le necessità rimanenti, sostenendo le rate con i proventi da donazioni e trasferimenti del 5 per mille dell'Irpef dei prossimi anni. In questo disegno, la Regione interverrà con una quota di 15 milioni di euro per l'acquisto della tecnologia, inserendo le risorse in conto capitale per investimenti nel triennio 2019-21. È inoltre emerso l'interesse da parte di una cordata di privati a contribuire al progetto, rendendosi disponibili a realizzare con fondi propri l'immobile che ospiterà la macchina.Il vicegovernatore ha evidenziato che "la sanità è un sistema complesso e va governato analizzando analiticamente le sue componenti, primo fra esse il bilancio delle aziende. L'offerta dei servizi si organizza e si fa funzionare al meglio conoscendo le risorse economiche che si hanno a disposizione, non navigando a vista". Concludendo, Riccardi ha ribadito che "la dotazione della macchina per la terapia protonica permetterà al Cro di rispondere in modo evoluto alle cure dei suoi pazienti e anche di sviluppare nuove attività di ricerca nel settore della radioterapia oncologica, mantenendo ai più alti livelli l'attrattività dell'Istituto". ARC/COM/fc