Salute: Riccardi, Progetto Spilimbergo grande opportunitÃ  disabili Fvg

Spilimbergo, 4 ago - Nuove opportunità per il Progetto Spilimbergo e futuro dell'ospedale e dei servizi socio sanitari nel territorio comunale: sono stati alcuni dei temi al centro dell'incontro svoltosi oggi in Municipio a Spilimbergo tra il vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi, il sindaco Enrico Sarcinelli e gli assessori Stefano Zavagno, Michele Zuliani e Armando Spagnolo.La riunione è servita all'amministrazione comunale per analizzare insieme all'esponente dell'esecutivo regionale alcuni aspetti riguardanti il settore sanitario, sui quali il Comune ha posto molta attenzione anche in prospettiva di alcuni investimenti da compiere in futuro. Uno di questi riguarda le nuove opportunità che si potrebbero venire a creare all'interno del Progetto Spilimbergo, il centro per la riabilitazione dei para e tetraplegici presenti nell'area della Favorita. Il sindaco Sarcinelli ha illustrato a Riccardi una bozza progettuale che vedrebbe un'espansione dell'operatività al vicino stabile in passato destinato a pizzeria. In particolare l'intenzione dell'amministrazione comunale sarebbe quello di recuperare l'edificio ipotizzando un progetto di inserimento lavorativo legato alla disabilità. La definizione dei dettagli dell'iniziativa, che trova già il favore dello stesso Progetto Spilimbergo, verrà completata entro fine settembre. In quell'occasione il dossier verrà inviato alla Regione per la valutazione della fattibilità.Su questo tema Riccardi - al quale il governatore Fedriga ha affidato anche la delega alla disabilità - ha espresso apprezzamento sia per la linea progettuale dell'amministrazione ma anche per l'attività compiuta all'interno del Progetto Spilimbergo, "una struttura che si inserisce appieno all'interno dell'offerta sociosanitaria della nostra regione e che rappresenta una grande opportunità per un settore, quello della disabilità, sul quale il Friuli Venezia Giulia intende dare risposte molto precise alla popolazione". Nell'ambito dei sopralluoghi alle strutture sanitarie che Riccardi sta compiendo in tutta la regione, il Progetto Spilimbergo - insieme all'ospedale cittadino - sarà tappa della prossima visita che il vicegovernatore compirà nella Città del mosaico.Quindi l'assessore Zavagno ha compiuto una panoramica riguardante il San Giovanni dei Battuti, con particolare riferimento al futuro del reparto di ortopedia, dove sono previsti alcuni pensionamenti, mentre il sindaco ha fatto presenti le problematiche riguardanti la copertura delle spese per interventi socio sanitari. Su quest'ultimo aspetto, Riccardi ha chiarito la posizione che la Regione intende assumere a partire dal mese di gennaio del 2019. "Questa specifica partita - ha detto il vicegovernatore - deve tornare in capo agli ambiti; le amministrazioni locali - che sono a più stretto contatto con la propria comunità - possono incidere con più efficacia sulle necessità dei servizi sociali". ARC/AL/Red