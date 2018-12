Salute: Riccardi, professione medica garante prevenzione e cura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad assemblea Ordine Ts vicegovernatore ricorda Claudio PandulloTrieste, 21 dic - Il ricordo di Claudio Pandullo e il riconoscimento della Regione al ruolo centrale della professione medica e a quell'approccio scientifico che garantisce prevenzione e cura ai cittadini del Friuli Venezia Giulia.Questi i principali temi affrontati dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso dell'assemblea annuale dell'Ordine dei medici di Trieste.La prematura scomparsa, avvenuta lo scorso mese, del presidente dell'Ordine triestino, è stata al centro di una riflessione dell'assessore, il quale ha ricordato Pandullo come "medico e sindacalista appassionato"."Ci ha lasciato una grande lezione di valore civico - ha spiegato Riccardi - e questa è la testimonianza più importante che dovevo portare oggi".Il vicegovernatore, dopo aver tracciato una sintesi della riforma della sanità regionale, ha ricordato i 3 miliardi di euro (sui 5 complessivi della manovra di bilancio) destinati al settore della salute per il 2019."Una previsione di spesa - ha sottolineato Riccardi - che dimostra l'impegno della Regione a sostegno del sistema sanitario".Proprio sul tema delle risorse, il vicegovernatore ha rimarcato anche la questione della "sostenibilità del sistema" di fronte a una sfida quale l'aumento delle patologie croniche, in considerazione del numero di persone anziane destinato a crescere ancora di più negli anni futuri.Riccardi ha parlato anche delle "future responsabilità", nell'ambito dell'azione di riassetto di governo della sanità regionale, che verranno assegnate dalla Giunta negli ultimi giorni di quest'anno.Infine, il vicegovernatore ha confermato l'impegno, convinto e concreto, dell'Amministrazione regionale nel rafforzare la "determinante collaborazione" con il mondo delle professioni mediche. ARC/GG/fc