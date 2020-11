Salute: Riccardi, percorso residenze non autosufficienti è priorità

Covid è prova d'urto. Proficuo confronto con Cgil, Cisl e Uil

Trieste, 10 nov - "L'emergenza Covid non ha frenato ma ha resopiù stringente e intensa la strategia della Regione nel percorsodi riqualificazione della residenzialità per anziani".

Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla SaluteRiccardo Riccardi al termine della videoconferenza nel corsodella quale ha illustrato alle organizzazioni sindacaliconfederali le linee di azione della Regione sulle residenze peranziani ripercorrendo i passaggi già espletati e con un riccocompendio di dati statistici anche sui rilevamenti relativiall'emergenza Covid.

"Il confronto di oggi è stato molto importante - ha rilevatoRiccardi - perché ha permesso di condividere con leorganizzazioni sindacali strumenti di lettura su base statisticae di cogliere spunti per corredare una strategia diriqualificazione e riconfigurazione che oggi vienedrammaticamente complicata dalla pandemia. Ci focalizziamosull'emergenza, ma proprio a partire dall'onda d'urto che essasta producendo siamo chiamati a costruire, in un percorso giàpienamente avviato, un sistema più razionale, equo, solido e ingrado di garantire sicurezza e standard assistenziali adeguati".

Riccardi ha evidenziato alcuni temi fondamentali: la risposta alfabbisogno, il coinvolgimento dei medici di medicina generale eil modello organizzativo. Per quanto riguarda il fabbisogno diposti letto convenzionabili, ha rilevato Riccardi, "l'aumento di737 unità ha consentito di garantire la copertura ad almeno il 90per cento in tutti i territori delle ex Aziende sanitarie. Varafforzata l'offerta delle strutture per anziani in ambito Asugi,che rimane in sofferenza, e vanno corretti alcuni squilibri inambito Asufc, in particolare a vantaggio dell'Alto Friuli. C'èl'impegno a intervenire su queste criticità anche con le risorsefinanziarie dell'ultimo assestamento di bilancio regionale".Un'altra partita fondamentale, secondo Riccardi, "concerne larevisione dei modelli organizzativi, che vanno rivolti, laddovesostenibile e con il supporto dei medici di medicina generale edelle Usca, alla domiciliarietà, la quale deve rappresentare peròun'opzione condivisa e prescelta e non imposta alle famiglie".ARC/PPH/ep

