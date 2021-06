Salute: Riccardi, oltre a Pnrr servono riforme coraggiose e condivise

Udine, 22 giu - "L'errore più grave che il nostro Paese potrebbe commettere è ritenere che tutte le soluzioni ai problemi della salute possano arrivare dalle risorse del Pnrr. Servono riforme coraggiose che consentano di dare risposte concrete ai bisogni di salute e che siano sviluppate attraverso un meccanismo con due protagonisti: lo Stato e le Regioni.



È questo il messaggio lanciato dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi durante la tavola rotonda "Dove e come investire per il cambiamento delle cure e dell'assistenza nel territorio" svoltasi nell'ambito del Forum Risk Management Laboratorio Sanità 20-30.



Nel corso del suo intervento Riccardi ha spiegato che "sicuramente il Recovery fund rappresenta una grande occasione, ma per poterla sfruttare è necessario un patto di responsabilità che coinvolga sia gli interlocutori politici sia le forze che compongono il sistema sanitario dall'interno, in modo da ridurre le conflittualità particolari; queste ultime risultano infatti spesso determinanti nel non garantire condizioni adeguate e necessarie ad attuare le revisioni che consentirebbero il rafforzamento e l'ammodernamento della salute pubblica. Un contesto nel quale dobbiamo tenere conto sia del problema dell'aumento della spesa, sia della necessità della sua ridistribuzione in un'ottica di appropriatezza dei servizi ai cittadini".



Il vicegovernatore ha chiarito che "la pandemia ci ha insegnato che la risorsa più importante è il capitale umano, quindi è necessario rivedere il sistema di accesso ai percorsi formativi e alle abilitazioni professionali, che oggi è limitato da troppi paletti. Sicuramente sono necessari investimenti per strutture e apparecchiature moderne, ma in primo luogo servono professionisti, che sappiano sfruttare al meglio le infrastrutture e le tecnologie. Inoltre, bisogna avere il coraggio di migliorare il rapporto tra medicina generale e sistema di salute pubblica e spostare il baricentro del sistema di salute dall'ospedale al territorio". ARC/MA/al





