Salute: Riccardi, ok progetto esecutivo antincendio distretto Cormons

Trieste, 2 ago - "Un milione di euro per interventi edili e impiantistici finalizzati alla prevenzione antincendio per il distretto sanitario di Cormons si traducono ora nella fase esecutiva".



Ne dà notizia il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



L'Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina) ha approvato, infatti, il progetto esecutivo trasmesso dallo Studio dei Professionisti Associati ETA Progetti che definisce le caratteristiche qualitative, funzionali ed economiche degli interventi.



I lavori erano stati previsti nel Piano attuativo locale (Pal) del 2015 cui è seguito un complesso iter burocratico per la loro realizzazione. ARC/Com/pph





