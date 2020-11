Salute: Riccardi, ok a apertura tavolo con Ordini tecnici sanitari

In attuazione del Protocollo tra Conferenza Regioni e ordini

Trieste, 3 nov - La massima disponibilità ad aprire in FriuliVenezia Giulia il tavolo di confronto con gli Ordini delleprofessioni sanitarie tecniche, previsto in sede di Conferenzadelle Regioni, in una tempistica che deve tener conto di quelleche sono le priorità dell'attuale emergenza pandemica.

Questo il concetto espresso oggi a Palmanova dal vicegovernatorecon delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corsodell'incontro in videoconferenza con una rappresentanzadell'Ordine tecnici radiologi e delle professioni sanitarietecniche.

Nel dettaglio si fa riferimento al Protocollo d'intesasottoscritto nel 2019 dalla Federazione delle professionisanitarie tecniche e la Conferenza delle Regioni che prevede lacostituzione di Tavoli permanenti regionali con gli ordiniprovinciali per l'esame di alcune specifiche tematiche, tra lequali: la definizione del fabbisogno formativo, lo sviluppo dinuovi modelli organizzativi-assistenziali e gli standard delpersonale in considerazione di eventuali rimodulazioni degliorganici.

Come ha spiegato lo stesso Riccardi, al fine di indirizzare ildialogo su un piano efficacemente costruttivo, vanno individuatequali siano le piattaforme di lavoro. Nello specifico, seintervenire nell'ambito programmatorio o in quello dellapianificazione e se scegliere come protagonistadell'interlocuzione l'Azienda regionale di coordinamento per lasalute (Arcs) oppure la Direzione centrale della Regione.

Da qui l'intesa per un aggiornamento del confronto tra qualchesettimana, al fine di recepire quelle che saranno le indicazionidegli Ordini per una condivisione sul tipo di percorso daintraprendere.ARC/GG/al

