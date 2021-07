Salute: Riccardi, non inseguiamo altri modelli perché Fvg è eccellenza

Trieste, 7 lug - "Non inseguiamo alcun modello di organizzazione della sanità, casomai abbiamo l'ambizione che qualcun altro riprenda il nostro, che è forte e solido ed è guidato in via esclusiva dall'Istituzione pubblica. In questo contesto, nel quale gli accreditamenti con il privato sono al minimo rispetto alle altre Regioni, in via residuale rispetto ad altri interventi abbiamo previsto la possibilità di allargare gli accordi esterni per recuperare le liste d'attesa e le fughe oltre i confini del Friuli Venezia Giulia per prestazioni a media e bassa intensità".



Lo ha detto oggi a Trieste, in sede di Commissione III del Consiglio regionale, il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi nel corso del dibattito per l'esame preventivo relativamente alle parti di competenza dell'Assestamento del bilancio 2021-2023.



Come ha spiegato lo stesso Riccardi "non era più possibile rimanere indifferenti alle conseguenze legate al flusso di pazienti che scelgono di andare a curarsi fuori regione dal privato accreditato. Ciò, dal punto di vista finanziario, comporta decine di milioni di euro che escono dal Friuli Venezia Giulia".



"Ma quel che è peggio - ha continuato il vicegovernatore - è che quelle somme si pagano a pie' di lista al privato accreditato di altre regioni. Conseguentemente il nostro obiettivo non è quello di aumentare la spesa privata, ma il recupero di quella che già paghiamo per effetto della fuga. Era ora di invertire la rotta a beneficio di pazienti e professionisti del Friuli Venezia Giulia".



"Quindi - ha proseguito Riccardi - abbiamo stanziato 16 milioni di euro per il reclutamento di nuovi operatori sanitari e l'acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale pubblico. A integrare questa azione è prevista la possibilità di ampliare il numero di accreditamenti con i privati, come per altro concordato con lo Stato durante il Governo in cui stavano i 5 Stelle che oggi tanto contestano le nostre misure". ARC/GG/al





