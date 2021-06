Salute: Riccardi, lavoriamo con Governo per Green pass

La Regione sta inviando i dati al ministero a cui è in capo l'esecutività dell'operazione



Pordenone, 18 giu - In relazione all'attivazione in forma sperimentale da parte del ministero della Salute del portale per lo scarico del Digital green certificate (Dgc), il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi comunica che la Regione, a fronte di un'operazione la cui esecutività è in capo allo Stato centrale, sta provvedendo attraverso Insiel ad adempiere a quanto di sua competenza, inviando i dati sulle vaccinazioni (prima e seconda dose) e predisponendo il flusso dei certificati di guarigione; per quel che riguarda i tamponi, Insiel sta lavorando per avviare il trasferimento dei dati a Roma in un quadro reso più complesso dalle operazioni di controllo sui test effettuati per verificare che rientrino nella lista di quelli indicati dal ministero.



In merito alla procedura gestita dal ministero della Salute attraverso la quale ottenere il Green pass, una volta che la certificazione sarà disponibile la persona riceverà una comunicazione (sms o e-mail) riportante un codice di autenticazione con le relative istruzioni su come disporre del documento, con l'opzione di poter scegliere su una serie di canali in base alle proprie disponibilità e alle proprie competenze informatiche. ARC/GG/ep





