Salute: Riccardi, Laboratorio unico esempio di innovazione

Trieste, 3 ott - "L'ottimo funzionamento del Laboratorio unico dell'area giuliano-isontina è la dimostrazione che coloro i quali hanno il coraggio di attuare strategie e azioni innovative rispetto al passato, unendo le forze e le persone per superare i confini, riescono a raggiungere risultati brillanti".Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante il congresso sulle "Strategie organizzative del Laboratorio al servizio del paziente", organizzato dall'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste con l'obiettivo di stimolare il dibattito sulla medicina di laboratorio nel contesto del sistema sanitario.Rimarcando l'alto livello d'efficienza del Laboratorio, che gestisce annualmente 7 milioni di analisi all'anno e si articola in una struttura hub e 4 spoke dove lavorano complessivamente 75 tecnici, Riccardi ha evidenziato, a margine del convegno, che "nell'ambito della salute c'è una frontiera che avanza e questa è la prova di quali sono le cose da fare per migliorare la qualità dei servizi offerti ai pazienti"."Oggi - ha sottolineato il vicegovernatore - la sfida non è rappresentata dalla difesa aprioristica di modelli operativi del passato o di bandierine posizionate sul territorio, ma dall'individuazione di soluzioni che garantiscano un'evoluzione rispetto alla capacità organizzativa attuale attraverso modelli basati sull'economia di scala e sull'innalzamento della qualità delle prestazioni erogate".Riccardi ha quindi precisato che "in una regione di un milione di abitanti come la nostra, dobbiamo garantire servizi di alto livello ma razionalizzando le risorse perché, altrimenti, si determinano costi non più sostenibili. In questo contesto chi governa deve avere il coraggio di assumere decisioni che possono risultare impopolari al momento ma che, incidendo positivamente sul sistema, producono benefici a medio e lungo termine. L'obiettivo finale - ha concluso - è infatti garantire le migliori cure possibili ai pazienti del Friuli Venezia Giulia". ARC/MA/fc