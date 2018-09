Salute: Riccardi, impegno per attivare fascicolo sanitario elettronico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confronto oggi a Palmanova tra attori del sistema e InsielTrieste, 13 set - "Con Insiel siamo impegnati ad attivare il fascicolo sanitario elettronico anche in Friuli Venezia Giulia, ovvero lo strumento che raccoglie la storia clinica di ogni singolo cittadino per renderla disponibile a tutte le strutture e tutti i professionisti del Servizio sanitario regionale. Oggi abbiamo condiviso lo stato dell'arte con il sistema e i protagonisti della sanità regionale". Lo ha reso noto il vicegovernatore e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, al termine di un incontro tenutosi a Palmanova, nella sede della Protezione civile, che ha visto partecipare una nutrita rappresentanza del mondo sanitario regionale.Il fascicolo sanitario elettronico, una volta attivato, raccoglierà in formato digitale tutte le informazioni che riguardano ciascun cittadino relativamente alla sua storia clinica, compresi dunque i documenti e i referti attinenti le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie effettuate, compilati dai medici e dalle strutture del Servizio sanitario regionale (Ssr) e nazionale."L'obiettivo - spiega Riccardi - è quello di dotare ogni cittadino di uno strumento che metta il Ssr nelle condizioni di essere a conoscenza, in qualsiasi momento e in qualsiasi sua struttura e in tempo reale, della storia clinica del paziente per dargli le cure adeguate conoscendo il suo passato".L'adozione uniforme del fascicolo sanitario elettronico potrà anche velocizzare i tempi di risposta in caso di emergenza, migliorando la qualità delle prestazioni. Ma sarà soprattutto un modo per rendere più semplice anche la normale amministrazione dei casi clinici, facilitando il dialogo fra i vari soggetti del sistema sanitario."Abbiamo davanti una straordinaria occasione per migliorare la sanità regionale - ha concluso l'assessore Riccardi - e, insieme, possiamo portare a termine questo progetto strategico". ARC/Com/PPD/ep