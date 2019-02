Salute: Riccardi, furto farmaci al Maggiore, no interruzione servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 13 feb - "Questa notte si è verificato un furto ai danni della farmacia interna dell'Ospedale Maggiore di Trieste: stiamo procedendo alle ultime verifiche per capire l'entità del danno di cui avremo stima definitiva solo nel pomeriggio. Di certo possiamo rassicurare i pazienti interessati: non ci sono e non ci saranno interruzioni nella somministrazione dei loro trattamenti".Sono le dichiarazioni del vicepresidente con delega alla Salute Riccardo Riccardi a commento della notizia del furto di stanotte al Maggiore di Trieste. Furto che ha riguardato esclusivamente dei farmaci oncoematologici. Non sono stati sottratti medicinali relativi ai trattamenti HIV e HCV e AsuiTs specifica comunque che i farmaci sono coperti da assicurazione.Il furto è stato scoperto questa mattina dal personale che ha rilevato segni di effrazione e immediatamente allertato le forze dell'ordine e le autorità competenti.Nell'ospedale è attivo un sistema di video sorveglianza che controlla tutta l'area ed è attivo un servizio di vigilanza notturno che sta collaborando con le forze dell'ordine per portare il suo contributo a chiarire le dinamiche del furto. Le indagini, coordinate dai Carabinieri di Trieste, sono iniziate immediatamente e sono in corso.Le scorte saranno ripristinate il prima possibile, la struttura si è già attivata per finalizzare l'ordine dei farmaci mancanti. "Come anticipato - ha concluso Riccardi - vogliamo rassicurare la cittadinanza sulla normale prosecuzione di tutte le terapie e sul fatto che non ci sia stata alcuna interruzione del servizio". ARC/EP