Salute: Riccardi, farmacia Feletto Umberto esempio virtuoso

Tavagnacco (Ud), 31 ott - "Il pubblico può agire meglio delprivato ma troppo spesso non lo fa. Oggi assistiamo invece,inaugurando questo presidio di salute, a un esempio virtuosodell'azione pubblica. Le farmacie, in Friuli Venezia Giulia neabbiamo 400, sono parte importante della rete sanitaria edelementi di riferimento e di rassicurazione per i cittadini oltreche degli straordinari punti di salute che possono aiutare ilservizio sanitario nella sfida al Covid-19 e sul temadell'appropriatezza". Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del FriuliVenezia Giulia, Riccardo Riccardi, all'odierna inaugurazionedella farmacia comunale, a Feletto Umberto, in via Enrico Fermi100 dove ha ribadito il ruolo delle farmacie nella battaglia alCovid-19."Il sistema delle farmacie - ha indicato Riccardi - è un grandealleato con cui lavorare per capire quali possono essere leulteriori implementazioni da mettere in atto assieme".Sul tema dell'appropriatezza il vicegovernatore ha ricordato come"i professionisti che operano nelle farmacie contribuiscono acondurre i cittadini nel percorso di salute più corretto,affiancano i clinici nella migliore scelta terapeutica; azioniche hanno conseguenti ricadute anche sulle risorse".L'esponente della Giunta Fedriga, pur ribadendo la solidità delsistema sanitario, ha sottolineato la velocità di incremento deicontagi e la pressione sul sistema ospedaliero da cui discendonole scelte organizzative necessarie per mettere in sicurezza icittadini e "sulle quali - ha detto - sarebbe utile evitarefocolai strumentali. Questa sfida si vince solo assieme con unagrande alleanza e spegnendo le strumentalizzazioni, evitando difar diventare un'emergenza sanitaria un'emergenza sociale".All'inaugurazione, il sindaco della località del Friuli Centrale,Moreno Lirutti, ha espresso soddisfazione per la nuova farmaciadi proprietà comunale che arricchisce la rete di salute delterritorio dove sono presenti anche altri importanti presìdi disalute a Colugna, Tavagnacco, Feletto e Cavalicco. L'amministrazione del Comune di Tavagnacco, come è statoricordato, ha costituito nel 2006 la società 'farmacia comunaledi Tavagnacco srl' con cui ha gestito il presidio di salute e hagarantito un servizio alla comunità oltre che utili per unmilione di euro, parte dei quali investiti nella nuova farmaciainaugurata oggi.ARC/LP/gg

