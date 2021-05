Salute: Riccardi, entro 31/12 concludere iter vaccinale sanitari

Udine, 19 mag - "Il consigliere Centis fa un po' di confusione, prende fischi per fiaschi, soprattutto quando parla di granchi. Si legga le norme ed anche lui riuscirà a comprendere che il termine per concludere l'iter vaccinale sia il 31 dicembre. Le Aziende sanitarie si stanno attivando il più celermente possibile per dare seguito agli adempimenti previsti dal decreto legge 44 del 2021 che impone ai sanitari l'obbligo vaccinale".



Lo riafferma il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi rispondendo alla nota del capogruppo dei Cittadini nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Tiziano Centis.



"La procedura del decreto legge prevede più fasi che devono concludersi entro il 31 dicembre 2021 - ha ribadito Riccardi -. E' evidente che lo spirito della norma è quello di ottenere che i professionisti sanitari siano vaccinati al più presto per la protezione di se stessi e dei pazienti. E le Aziende si stanno attivando in questo senso applicando le norme vigente non le libere interpretazioni di Centis". ARC/LP/al





