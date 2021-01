Salute: Riccardi, donazioni ospedale S.Daniele migliora prestazioni

San Daniele del Friuli, 28 gen - "La comunità di San Daniele del Friuli, i professionisti, i cittadini e le associazioni del territorio continuano a contribuire per offrire qualità nelle risposte ai bisogni di salute. Un ulteriore gesto di solidarietà in questo periodo di emergenza che ha permesso di raccogliere fondi per l'acquisto di strumentazioni utili al presidio ospedaliero".

Lo ha indicato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante la cerimonia di consegna al nosocomio di San Daniele del Friuli della nuova strumentazione da parte dell'associazione "18 maggio 1370" in collaborazione con il Comune di San Daniele del Friuli e frutto di una raccolta fondi di oltre 70.000 euro.

"In questi mesi abbiamo assistito ad un'ampia solidarietà - ha detto Riccardi -; ricordo che in regione le donazioni hanno superato i 10 milioni di euro a beneficio del sistema sanitario".

Nel suo intervento il vicegovernatore ha voluto sottolineare, in particolare, la volontà di un donatore - che ha permesso l'acquisto del sistema Holter che consente di registrare l'elettrocardiogramma, del valore di oltre 50mila euro - di rimanere anonimo.

"Una generosità che rimane anonima vale il doppio in un'epoca condizionata dall'effetto mediatico e dalla ricerca della visibilità" ha rimarcato Riccardi. Un aspetto rilevato dall'esponente della Giunta Fedriga ha riguardato poi l'associazione di cui fanno parte i dipendenti dall'azienda sanitaria: "coloro che possono scegliere e valutare dove destinare le risorse così da utilizzarle acquistando gli strumenti più utili per migliorare le prestazioni".

Le donazioni, come ha spiegato il presidente del sodalizio Lucio Mos, oltre all'acquisto di un sistema Holter con 5 stazioni di lettura con registratori compatibili, ha permesso di dotare l'ospedale di una telecamera a cavalletto per la misurazione della temperatura posizionata all'ingresso dell'ospedale, due telecamere portatili per la misurazione della temperatura a distanza e un elettrocardiografo di alta gamma.

Si valuteranno ulteriori azioni da compiere con i fondi rimasti.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco della città collinare, Pietro Valent, intervenuto alla cerimonia che si è detto orgoglioso della risposta data dalla comunità. ARC/LP/ep

