Salute: Riccardi domani a webinar Motore Sanità su aderenze

Trieste, 17 mar - "Veneto/Fvg: il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all'azione" è il titolo di un webinar organizzato da Motore Sanità, in programma domani 18 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.00, patrocinato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la partecipazione di di Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega a Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo Settore, del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e di Gianna Zamaro, che guida la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia.



L'Organizzazione mondiale della sanità definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell'assunzione di una terapia per l'intera durata di essa.



Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti (55,1%) affetti da ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo con continuità. Da studi osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il trattamento nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie l'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, 36-40% per insufficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva.



Maggior aderenza significa minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie.



