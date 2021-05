Salute: Riccardi, costruttivo dialogo con sindacati dirigenza sanità

Palmanova, 11 mag - "Mettere sulla carta quelle cose che si possono fare insieme in questa seconda parte della legislatura, dopo che l'emergenza della pandemia auspicabilmente sarà stata mitigata. Da parte mia ne pongo una: quella di intervenire sul comparto dell'emergenza".



Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso di un incontro con i rappresentanti dell'Intersindacale Medica (dirigenza dell'area della sanità).



Di fatto Riccardi ha parlato di una nuova fase di dialogo che segue a un periodo in cui buona parte delle energie si sono riversate sul Covid. "Costruiamo insieme le cose si possono fare, senza trascurare l'opportunità offerta dal Recovery Plan, nell'eventualità in cui le Regioni potranno venire coinvolte nel processo decisionale in virtù della loro competenza in materia sanitaria".



Il vicegovernatore, partendo da esperienze riconosciute come virtuose dagli stessi rappresentanti sindacali, ha anche affrontato il tema della ripartenza: attese e fughe, con un piano di sanità pubblica al quale si aggiungano anche le forze del privato convenzionato, in particolare recuperando risposte che il cittadino del Friuli Venezia Giulia trova fuori regione.



"Condizione quest'ultima - ha sottolineato Riccardi - che porta un flusso di pazienti verso le regioni confinanti dove la collaborazione pubblico-privato offre una più ampia possibilità di cure".



E' in via di conclusione anche il lavoro per il rinnovo del protocollo con le università, la cui bozza verrà illustrata ai sindacati in una prossima occasione.



Infine, entrambe le parti hanno condiviso di focalizzare l'attenzione sui presìdi ospedalieri decentrati, nell'ottica dell'individuazione di determinate specializzazioni al fine di alimentare il grado di attrattività per arruolare dei professionisti qualificati. ARC/GG/al





© RIPRODUZIONE RISERVATA