Salute: Riccardi, complimenti a Brusaferro per nomina commissario Iss

Trieste, 7 gen - "Faccio i miei complimenti al professor Silvio Brusaferro per la sua nomina a commissario dell'Istituto superiore della sanità (Iss). Accanto alla soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla persona, ritengo che questo sia un segnale decisamente confortante a testimonianza della qualità della sanità del Friuli Venezia Giulia, delle sue risorse umane, delle sue potenzialità".Lo ha dichiarato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, alla notizia appena battuta dalle agenzie della nomina del professore udinese alla guida dell'Iss."Con il professor Brusaferro, che ha fatto parte del Tavolo dei saggi, abbiamo positivamente condiviso i momenti di intenso impegno per la progettazione e la stesura della riforma sanitaria diventata, in sei mesi, legge regionale - ha ribadito Riccardi -. Questo incarico è un riconoscimento alla sua solida preparazione e motivazione". ARC/MA