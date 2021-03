Salute: Riccardi, certificati sport post-Covid per minori gratuiti

Palmanova, 9 mar - "Il certificato medico per idoneità allo sport per i minorenni dopo che hanno superato la positività al Covid-19 per la ripresa sportiva è gratuito così come eventuali ulteriori accertamenti che il medico dello sport dovesse prescrivere e rientrano nei livelli essenziali di assistenza (Lea)".



A darne conferma è stato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante l'incontro con il presidente del Coni Fvg, Giorgio Brandolin, nella sede della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia a Palmanova.



Nella valutazione degli atleti under 18 che sono guariti dal Covid-19 è indispensabile considerare le possibili conseguenze dello stesso su organi ed apparati, il medico dello sport farà le necessarie valutazioni e gli esami da prescrivere, svolti nel rispetto delle raccomandazioni emanate dalla Federazione medico sportiva italiana, saranno gratuiti per i minori. ARC/LP/ep



