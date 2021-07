Salute: Riccardi, cannabinoidi terapeutici preparati in laboratori Ssr

Presentato emendamento in I Commissione



Trieste, 12 lug - "L'esecuzione della titolazione delle preparazioni magistrali di olio di cannabis sarà compiuta in un laboratorio opportunamente attrezzato e accreditato o certificato nell'ambito di un Sistema di assicurazione di qualità. In questo modo sarà garantita la qualità della titolazione e complessivamente del preparato magistrale a base di cannabis. I relativi oneri saranno a carico del sistema sanitario regionale".



Lo ha annunciato il vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi intervenendo oggi in Aula nel corso della seduta della I Commissione consiliare integrata impegnata nell'analisi degli emendamenti all'assestamento di bilancio.



Chiarendo alcuni aspetti delle modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, il vicegovernatore ha confermato che "il laboratorio verrà individuato nell'ambito delle strutture del sistema sanitario regionale". ARC/AL/ma





