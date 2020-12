Salute: Riccardi, bene condivisione su territorio e qualità

Approvata mozione su filiera regionale ristorazione ospedaliera

Palmanova, 10 dic - "Ho colto lo spirito di questa mozione,finalizzata ad evitare certe situazioni che si verificano nelpubblico e che rischiano, nell'ambito della ristorazione, dipenalizzare le persone più fragili, come ad esempio quelle chesono ricoverate negli ospedali. Condivido in particolarel'integrazione apportata in Aula e relativa alla ricadutaterritoriale, che riconosce un fattore di prossimità e di qualitàdelle produzioni locali".

Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute delFriuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a marginedell'approvazione del Consiglio regionale della mozione per la'promozione di una filiera regionale della ristorazioneospedaliera per garantire la qualità dei pasti per degenti eoperatori, sostenere l'economia locale e tutelare i diritti deilavoratori'.

"Di fronte a certe situazioni che si sono verificate in passato -ha spiegato il vicegovernatore - non possiamo voltarci dall'altraparte, anche se parliamo di una somma di competenze che non tuttesono in capo alla Regione. In particolare - ha detto ancora - noncredo che le regole e il prezzo possano orientare in manieraesclusiva le scelte dei pasti all'interno delle strutturepubbliche. Per questo motivo riconosciamo il valore dell'attoapprovato oggi, che è quello di unire la sostenibilità al prezzoe alla qualità, consentendo alle stazioni appaltanti di fare illoro lavoro puntando a una ricaduta territoriale, oltre cheall'eccellenza dei prodotti.

"Forse - ha concluso Riccardi - è il caso di aprire una finestrasu tutte queste esternalizzazioni, che vanno giudicate conequilibrio, ma che devono avere delle regole in base alle qualiil Pubblico, se decide di non fare più delle cose, deve avere lacapacità di fissare delle disposizioni che siano rispettate".ARC/GG/al

© RIPRODUZIONE RISERVATA