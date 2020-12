Salute: Riccardi, Asugi ai vertici in Italia per trattamento infarti

Trieste, 7 dic - "Il quarto posto in Italia dell'Asugi nellacapacità di trattare l'infarto miocardico acuto rappresental'ennesima dimostrazione della qualità del servizio offerto dalsistema sanitario regionale. Il nostro ringraziamento va pertantoai tanti operatori dell'Azienda che in questo momento cosìdifficile per il Paese e per il Friuli Venezia Giulia continuanoa dare risposte importanti alla richiesta di salute deicittadini".

Il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, hacommentato così il risultato fotografato dal comitato scientificodel portale www.doveecomemicuro.it che ha pubblicato leclassifiche dei centri italiani che hanno avuto il maggior numerodi ricoveri per infarto miocardico acuto, interventi diangioplastica coronarica e interventi di bypass aortocoronarico.

"In base alle evidenze scientifiche - spiega Riccardi - più èalto il volume di attività, maggiori sono le garanzie per ipazienti. Un maggior numero di casi trattati da una strutturasanitaria ha infatti un impatto significativo sull'efficaciadegli interventi e sull'esito delle cure. Per questo il Decretoministeriale sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologicie quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera ha fissatodelle soglie minime al di sotto delle quali il rischio di esitinegativi aumenta notevolmente".

Secondo il più grande motore di ricerca della salute l'Asugi, congli ospedali di Cattinara e Maggiore, si trova al quarto posto inItalia per numero di ricoveri (837) per infarto miocardico acuto.Oltre a vantare alti volumi, i nosocomi triestini registranoanche una bassa mortalità a 30 giorni dal ricovero - che devemantenersi uguale o inferiore all'8% - e un'alta percentuale -che deve essere uguale o superiore al 45% - di pazientisottoposti a Ptca, (angioplastica coronarica percutaneatransluminale) entro 48 ore dal ricovero (rispettivamentemortalità: 4,73% e 6,86%; PTCA entro 48h: 56,59% e 45,01%).

In base al Programma nazionale esiti (Pne) del 2019, in Italia iricoveri per infarto miocardico acuto sono calati del 7,6% tra il2012 e il 2018 mentre la mortalità media a 30 giorni è scesa dal9,98% all'8,03%; quanto allo standard di 100 ricoveri annui, èrispettato dal 61,9% degli ospedali; la soglia di 200 interventidi bypass aortocoronarico è raggiunta dal 27,7% dei centri mentreil valore di 250 interventi di angioplastica coronarica èottenuto dal 58,8% delle strutture.

Un dolore toracico improvviso che si protrae per oltre quindiciminuti è tra le avvisaglie più comuni di un infarto miocardicoacuto (Ima), una patologia la cui mortalità, durante la primaondata Covid-19 è più che triplicata rispetto allo stesso periododel 2019, come fotografato da un recente studio della SocietàItaliana di Cardiologia.

Un dato, questo, legato però al momento di grande emergenza chestiamo vivendo e in controtendenza rispetto all'andamento degliultimi anni. Confrontando le edizioni del Programma NazionaleEsiti di Agenas relative agli anni 2012 e 2018 si osserva,infatti, una significativa riduzione della mortalità media a 30giorni dal ricovero per Ima scesa dal 9,98% del 2012 all'8,03%del 2018.ARC/COM/RT/gg

