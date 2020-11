Salute: Riccardi, apprezzamento per coordinamento regionale unico Opi

Palmanova, 3 nov - "Apprezzo l'intenzione degli Ordini delleprofessioni infermieristiche di ricostituire un coordinamentoregionale unico perché, in particolare in questo momento, l'unitàdeve diventare l'elemento che ci deve guidare ed esprime lavolontà di compiere l'interesse comune".

Lo ha indicato il vicegovernatore con delega alla Salute delFriuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, giudicandopositivamente l'obiettivo dei presidenti degli Ordini delleprofessioni infermieristiche (Opi) di Gorizia, Pordenone, Triestee Udine incontrati oggi in videconferenza. Durante ilcollegamento telematico Riccardi ha sottolineato l'utilità diadottare confronti periodici per governare l'emergenza.

Fra i temi affrontati nel corso della riunione, il rispetto deicodici etici e deontologici, l'infermiere di comunità,l'aumentato fabbisogno di dotazioni di personale di assistenza,la necessità di incrementare i corsi di formazioni nelle facoltàinfermieristiche.

Già quest'anno, come è stato illustrato, il numero di infermieriche completeranno il triennio non saranno sufficienti rispettoalle necessità delle Aziende sanitarie. Sul fronte dellecompetenze professionali, è stato evidenziato il tema dellaformazione dei professionisti che, in particolare per le terapieintensive e semintensive, richiede circa 8-10 mesi.

Riccardi ha evidenziato il nodo strutturale del serviziosanitario pubblico per quanto concerne il fabbisogno di personalee, sul fronte delle abilitazioni all'esercizio delle professioni,ha rimarcato come il tema sconti "alcuni vincoli medioevali chedevono essere superati; possiamo capire come rimuovere questiostacoli e sarà importante anche il contributo delle professioni".

Il vicegovernatore ha fornito, poi, il quadro della situazioneemergenziale rimarcando le manovre attivate sul sistemaospedaliero per rispondere alle esigenze pandemiche "in diveniree legate all'incremento dei contagi" sottolinenando poi lediversità fra la prima e la seconda fase pandemica.

"Quest'ultima, rispetto a quella di marzo - ha indicato Riccardi- presenta oggi un andamento diverso, una dimensione più ampiadel fenomeno con una domanda ospedaliera importante che carica dipiù sui ricoveri e sugli isolamenti e meno sulle terapieintensive, a cui si aggiunge una stanchezza maggiore".

La crescita dei contagi preoccupa: "In 10 giorni, dal 21 ottobreal 2 novembre, i 7000 casi registrati da febbraio a metà ottobrehanno raggiunto quota 11mila e le persone isolate che erano 2000,hanno toccato ieri quota 5337" ha informato l'esponente dellaGiunta Fedriga.

Riccardi ha poi ricordato l'incremento dei ricoveri: "ieri erano180, più del doppio in 10 giorni. Solo fra una decina di giornipotremo capire se, a seguito delle misure del Dpcm che saràvarato in serata, la curva fletterà poichè invece, al momento, èin crescita".ARC/LP/al

