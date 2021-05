Salute: Riccardi, accelerazione assunzioni primari in Asfo

Sono 20 le procedure concorsuali, fra espletate e in corso



Palmanova, 25 mag - "Fra il 2020 e il 2021, fra espletate, effettuate e in corso sono 20 le posizioni per coprire i posti vacanti delle strutture complesse (primari) nell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (Asfo)".



Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, rispondendo a un'interrogazione all'ordine del giorno nella seduta della III Commissione salute del Consiglio regionale sul cronoprogramma di assunzioni previsto dall'Asfo.



"Nel corso del 2020 sono state espletate tre procedure concorsuali che hanno trovato importanti difficoltà nella concreta operatività a causa delle criticità legate all'emergenza pandemica da Covid19 - ha indicato Riccardi -, ma nonostante le criticità operative le procedure concorsuali sono proseguite e andate a buon fine".



Si tratta della nomina dei primari nelle strutture complesse di Medicina interna Spilimbergo, Radiologia Pordenone-Sacile ed è in corso di nomina la direzione medica nel presidio ospedaliero San Vito al Tagliamento - Spilimbergo. Nel corso del 2021 sono state inoltre effettuate le procedure concorsuali nelle strutture complesse Csm 24 ore Area del Noncello, Nefrologia e Dialisi, Laboratorio Analisi. Sono invece in corso di espletamento le procedure per le strutture complesse di Pneumologia, Microbiologia e Virologia, Assistenza Farmaceutica e Rete delle cure intermedie e palliative - Hospice.



Infine, come ha informato Riccardi, sono in corso di avvio anche le ulteriori 10 procedure selettive (struttura complessa Adulti, anziani e assistenza medica primaria Distretto Dolomiti Friulane, Oculistica, Radiologia - P.O. San Vito-Spilimbergo, Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, Igiene degli alimenti di origine animale, Riabilitazione - P.O. Pordenone, Tutela della salute e contrasto alle dipendenze Area 2- Dipartimento delle Dipendenze, Dermatologia, Chirurgia Generale - P.O. San Vito, S.C. Ortopedia e Traumatologia - P.O. San Vito) ARC/LP/gg





