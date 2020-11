Salute: Riccardi, 7,2 mln euro al Burlo per interventi strutturali

Utilizzati per realizzare mensa esterna ed espansione istituto

Pordenone, 20 nov - La Regione ha assegnato all'Irccs BurloGarofolo di Trieste la somma di 7.235.000 euro per l'interventodi rimodulazione e riqualificazione degli spazi interni delcomprensorio ospedaliero e per il reperimento di nuove areeesterne limitrofe in cui collocare parte delle attività giàpresenti nella struttura.

Lo ha deciso la giunta regionale approvando, nel corso dellariunione dell'Esecutivo di quest'oggi, un'apposita delibera suproposta del vicegovernatore con delega alla Salute RiccardoRiccardi. Le opere sono finalizzate a risolvere la criticitàdelle condizioni strutturali e logistiche evidenziatadall'Istituto, acuite dalla gestione dell'emergenza COVID-19.

In particolare i fondi verranno utilizzati per la realizzazionedella mensa esterna (340mila euro), la ristrutturazione di areeinterne (1.570.000 euro) ed infine per l'espansione dell'Istitutonell'area denominata "ex Opera San Giuseppe", che comprendel'acquisizione delle aree, il loro adeguamento e la realizzazionedi un nuovo parcheggio da 60 posti auto per un costo complessivopari ad euro 5.325.000 mila euro.

L'intervento viene finanziato con fondi Bei per 2 milioni e perla parte rimanente con fondi regionali in parte derivanti daquote non utilizzabili per il Bando Eisa. Lo stanziamentocomplessivo verrà suddiviso in tre annualità: 3.964.000 euroverranno erogati nel 2020, 2.720.000 mila euro nel 2021 ed infine550mila euro saranno assegnati nel 2022.

"I lavori - chiarisce il vicegovernatore - si sono resi necessariper garantire le attività dell'istituto a causa dell'allungamentodei tempi di trasferimento del Burlo nella nuova sede previstanell'ambito del comprensorio di Cattinara. Quando sarà completatolo spostamento, i locali che verranno lasciati liberi verrannoadibiti a presidio per le cure intermedie".ARC/AL/ma

© RIPRODUZIONE RISERVATA