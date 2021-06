Trieste, 3 giu - Sono 44.647 in Friuli Venezia Giulia le persone appartenenti alla categoria 16-39 che alle ore 18 ha prenotato la vaccinazione. Sommando le altre fasce, il numero del dato odierno ammonta complessivamente a 48.081.



Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



Come ha ricordato lo stesso Riccardi, in regione la platea totale della fascia 16-39 e di 220mila persone. ARC/GG/al





