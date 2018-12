Salute: Riccardi, 290 nuovi posti letto per anziani a Trieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 21 dic - "Con l'obiettivo di dare omogeneità al fabbisogno di posti letto convenzionabili per anziani non autosufficienti su tutto il territorio regionale, vogliamo ulteriormente aumentare quelli aggiuntivi previsti per l'Asuits, portando a un totale di 290 i nuovi posti letto".Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, annunciando l'approvazione del bando per l'attribuzione di posti letto nelle residenze per anziani non autosufficienti dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste."Stiamo perseguendo - ha precisato Riccardi - la riqualificazione dei servizi dedicati agli anziani non autosufficienti lavorando su due obiettivi: personalizzazione dei processi di cura ed elevazione dei livelli qualitativi delle strutture accreditate, garantendo, fra l'altro, lo standard del personale".Il processo di riqualificazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali negli ultimi mesi sta subendo una particolare accelerazione, puntando sulla qualità complessiva dell'assistenza fornita dalle strutture accreditate anche attraverso una particolare attenzione ai requisiti che, chi si candida all'accreditamento ed è già accreditato, deve dimostrare di avere."Il nostro principale obiettivo - ha confermato il vicegovernatore - è quello di garantire, per ogni Azienda, un livello di copertura di posti letto accreditati non inferiore al 90% del fabbisogno previsto dalla copertura regionale".Per questo, partendo dalla carenza che si riscontra nel territorio dell'Asuits (mentre Udine è al 114,3%, Trieste attualmente è di poco sotto l'80%) è stato stabilito l'aumento dei posti letto aggiuntivi inseriti in questo nuovo bando.I posti letto saranno di tipo 3 che, nella classificazione di riferimento, sono pensati per accogliere anziani non autosufficienti con maggiore complessità assistenziale.Al bando potranno accedere gestori di residenze per anziani non autosufficienti che hanno già un'offerta di posti letto categoria 3 e quelle che hanno ottenuto il parere di ammissibilità alla riclassificazione.ARC/COM/fc