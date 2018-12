Salute: Riccardi, 136 nuovi posti letto anziani in Alto Friuli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 22 dic - Sono 136 i posti letto per anziani non autosufficienti di tipologia 3, quelli che secondo la classificazione si riferiscono a pazienti a maggiore complessità assistenziale, previsti dal bando approvato in questi giorni dall'Azienda sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli."Perseguiamo l'obiettivo dell'omogeneità territoriale del fabbisogno di posti letto convenzionabili per anziani non autosufficienti - ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi - e con questo bando diamo supporto a una zona della regione che, per la sua conformazione geografica e sociale, ha bisogno di particolare attenzione".Il vicegovernatore ha quindi ricordato i passaggi dell'impegno verso un'assistenza che vada nella direzione del supporto alla fragilità, spiegando che "c'è un piano preciso di riqualificazione dei servizi dedicati agli anziani non autosufficienti che ha, fra i suoi obiettivi principali, la personalizzazione dei processi di cura e l'elevazione di tutti gli standard qualitativi delle strutture accreditate".Fra l'altro, sono stati rivisti verso l'alto sotto il profilo qualitativo anche tutti i percorsi di accreditamento, sempre nell'ottica del miglioramento complessivo del servizio. Obiettivo non secondario di questo piano generale rivolto alle strutture che ospitano anziani non autosufficienti è la garanzia di una percentuale non inferiore al 90% dei posti letto accreditati attribuibile a ogni Azienda sanitaria.Le strutture accreditate, o quelle che hanno ricevuto l'ammissibilità alla classificazione, potranno quindi presentare domande di convenzionamento per gli specifici posti letto. ARC/COM/fc