Salute: Regione, nuova ambulanza rassicura comunità Monfalcone

L'automezzo è dotato di un impianto di auto sanificazione. Monfalcone, 2 set - L'importanza di questa nuova ambulanza, che sarà operativa da stasera, non sta solo nell'atto pratico di poter disporre di uno strumento concreto di soccorso e di prima cura, ma anche nel sentimento di rassicurazione che la dotazione di una tecnologia di ultima generazione come questa trasferisce a una comunità che in questo periodo di paure e incertezze ha bisogno di sapere che il sistema sanitario è all'altezza della situazione. Questo il concetto espresso oggi a Monfalcone dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia nel corso della cerimonia di consegna da parte dell'Associazione 'Solidarietà è vita' di un'ambulanza dotata di un impianto di auto sanificazione al Comitato di Monfalcone della Croce Rossa Italiana. Una donazione a cui hanno contribuito la Fondazione Fincantieri e i Comuni di Monfalcone e di Duino Aurisina. Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, anche in questa occasione il volontariato si è rilevato un indispensabile partner del servizio pubblico e degli enti locali. Una sinergia che va a costituire quell'alleanza di comunità che nel corso della pandemia si è rilevata lo strumento che più ha contribuito a fronteggiare l'onda dei contagi e della pressione sul sistema sanitario. ARC/GG/ma

