Salute: Regione illustra nuovo corso ospedale Gemona

Vicegovernatore in Consiglio comunale su nuove funzioni



Udine, 30 ott - Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia ha illustrato al Consiglio comunale di Gemona i dettagli dei contenuti della delibera con cui la Regione assegna al nosocomio gemonese le funzioni riabilitative strutturate così come la Giunta si era impegnata a garantire assieme ad ingenti investimenti finanziari.



Significativa la presenza universitaria, che dopo aver scelto di lavorare nella struttura di Palmanova, lo farà ora anche in quella di Gemona: alla delibera dovranno quindi seguire, come ha spiegato il vicegovernatore, il protocollo Università-Regione e gli atti aziendali, perfezionando i percorsi la cui attuazione è stata inevitabilmente rallentata dall'imprevedibile pandemia. ARC/EP/gg





