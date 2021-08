Salute: Regione, grazie a Rotary per donazione ecografo a ospedale Ts

Trieste, 26 ago - Una donazione importante, perché va a portare un supporto tecnologico che contribuisce ad agevolare il lavoro degli operatori in uno dei fronti più caldi del Covid a livello ospedaliero come la pneumologia.



Questo il concetto espresso dal vicegovernatore con delega alla Salute nel corso della presentazione della donazione da parte dei Rotary della Venezia Giulia di un ecografo al reparto di pneumologia dell'Ospedale di Cattinara di Trieste.



Come ha sottolineato lo stesso rappresentante della Giunta regionale, il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia è consapevole di poter contare sulla collaborazione puntuale e concreta dei Rotary, interpretando quest'ultimo atto di generosità come un'espressione di vicinanza della società civile a uno dei reparti ospedalieri maggiormente messi sotto pressione dalle ondate pandemiche.



Da parte sua, il direttore della Struttura complessa di Pneumologia dell'Azienda sanitaria Giuliano Isontina, Marco Confalonieri, ha sottolineato la valenza dell'ecografo in termini diagnostici e terapeutici in un ambito in cui, grazie alla tecnologia, la sicurezza e l'efficacia degli strumenti giocano un ruolo chiave nella cura dei pazienti.



Infine, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha colto l'occasione per ringraziare tutto il personale medico sanitario per gli sforzi compiuti durante l'emergenza, che hanno consentito la tenuta del sistema. ARC/GG/ma





© RIPRODUZIONE RISERVATA