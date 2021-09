Salute: posti letto in pediatrie ospedali Fvg restano invariati

Pordenone, 28 set - I posti letto delle pediatrie negli ospedali della regione restano invariati. A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute.



La Regione chiarisce che nella delibera delle funzioni recentemente approvata dalla Giunta non c'è alcuna volontà di ridimensionare la situazione attuale; al contrario, l'atto di programmazione prevede la conferma di quanto già esiste, come dimostrano le tabelle presenti nel documento approvato dall'Esecutivo in cui si stabiliscono quali debbano essere i posti letto nei presidi ospedalieri di San Vito al Tagliamento Spilimbergo, Latisana Palmanova e San Daniele Tolmezzo. Numeri che combaciano con quelli fino ad ora esistenti.



Il vicegovernatore spiega inoltre che la delibera compie dapprima una fotografia della situazione attuale, a fronte della quale è stato confermato il numero dei posti letto nei nosocomi. Se ci fosse stata la volontà di procedere a un ridimensionamento - evidenzia ancora la Regione - non ci sarebbero state quelle previsioni, cosa che invece non è avvenuta. Il dubbio sui posti letto poteva essere originato da un refuso nel testo della delibera che ora verrà prontamente corretto. ARC/AL





