Salute: pediatri Fvg, vaccinazione bambini protegge rischio adulti

Palmanova, 27 ago - Il rischio di contrarre malattie influenzali negli ultrasessantacinquenni si abbatte notevolmente nel caso in cui almeno il 30 per cento della popolazione dei bambini sotto i 6 anni sia stato vaccinato.



Il dato è stato richiamato oggi nell'incontro che il vicegovernatore con delega alla Salute ha avuto con i portavoce dei pediatri di libera scelta del Friuli Venezia Giulia.



La platea interessata in regione è di 40mila bambini e le dosi necessarie sono già nella disponibilità del Sistema sanitario regionale. Nel corso dell'incontro sono state valutate la disponibilità dei pediatri - in Friuli Venezia Giulia sono circa 120 - e la logistica, ad esempio la reperibilità di spazi per svolgere le somministrazioni.



Sono stati approfonditi anche gli scenari che potranno prospettarsi alla ripartenza delle scuole: in merito la Regione ha garantito il massimo ascolto e monitoraggio sulla situazione che emergerà a settembre in applicazione delle indicazioni operative per la gestione di sospetti casi di Covid-19 emanate dall'Istituto superiore di sanità, con particolare riguardo all'obbligo di tampone diagnostico anche per lievi sintomi in età pediatrica. ARC/EP/ma



