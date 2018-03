Salute: inaugurato a Maniago nuovo centro prelievi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maniago, 16 mar - Razionalizzare il servizio a favore dei cittadini con la collocazione dell'attività in un'area di più facile accesso, avviando così una serie di spostamenti che in futuro riguarderanno la fisioterapia e il centro di salute mentale.Sono stati questi gli elementi in base ai quali si è provveduto a trovare una nuova sistemazione al centro prelievi dell'ospedale di Maniago, settore inaugurato oggi alla presenza di Regione, Comune e vertici dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n.5Con lo spostamento dell'attività nella nuova area, si è di fatto ripristinato l'utilizzo dell'ingresso principale del nosocomio, ed aggiunti nuovi servizi al centro prelievi; ne sono un esempio la prenotazione della giornata e dell'ora in cui svolgere le analisi e la possibilità di riceverne a casa i risultati senza doversi recare in ospedale per il ritiro del referto, novità questa che verrà estesa in futuro anche alla radiologia. Inoltre è stata anche annunciata la sperimentazione di un sistema che, attraverso una app, permetterà di prenotare dal proprio smartphone la giornata e l'orario del prelievo. Sono tutti elementi questi che, come è stato ricordato, contribuiranno ad eliminare i tempi di attesa e a fornire un servizio più adeguato ai cittadini.Lo spostamento del centro prelievi è solo l'ultimo degli interventi in ordine di tempo compiuto all'interno della struttura maniaghese. In passato infatti l'azienda sanitaria ha provveduto a sistemare l'area dedicata al materno infantile mentre in futuro è previsto l'ammodernamento della struttura riservata alla salute mentale e il trasferimento della fisioterapia.Durante gli interventi nel corso della cerimonia di inaugurazione è stato ricordato come la sanità regionale stia interpretando le nuove esigenze dei cittadini, fornendo loro maggiori servizi di prossimità e dando nuova identità e funzioni ai nosocomi locali. ARC/AL/fc