Salute: da Regione altri 1,8 milioni per il nuovo distretto Tarcento

Trieste, 27 ago - La Regione ha assegnato all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ulteriori 1.815.000 euro per la realizzazione degli interventi di risanamento conservativo, adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico dell'edificio che, una volta ultimato, ospiterà il nuovo Distretto sanitario di Tarcento.



Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Giunta regionale evidenziando che si tratta di un investimento rilevante il quale, sommandosi agli oltre 4 milioni di euro già stanziati per questo progetto, apre la strada alla realizzazione della nuova sede distrettuale. Un'opera attesa da tempo dal territorio sulla cui realizzazione i sindaci della zona hanno espresso piena condivisione.



La struttura verrà ottenuta grazie all'ampliamento e all'ammodernamento dell'immobile che ospita l'attuale sede del distretto, il quale, oltre a venire ampliato e completamente ristrutturato, sarà dotato anche di un parcheggio adeguato.



Come rimarcato dal vicegovernatore, il nuovo distretto consentirà di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini attraverso un presidio della salute moderno e in linea con le necessità e le esigenze di un territorio ampio e complesso. ARC/MA/pph





© RIPRODUZIONE RISERVATA