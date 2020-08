Salute: con Imagine, Fvg verso eccellenza cure materno-neonatali

Trieste, 28 ago - Un'iniziativa di assoluto rilievo che poggia sul rigore scientifico e l'esperienza dell'Ircss Burlo Garofolo e si pone l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure materno-neonatali del sistema sanitario regionale, rendendole pienamente rispondenti ai reali bisogni della comunità.



Così il vicegovernatore con delega alla Salute ha sintetizzato le finalità di Imagine (Improving maternal newborn care), progetto nato allo scopo di implementare gli standard dell'Oms per il miglioramento delle cure neonatali, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e coordinato dal centro collaboratore Oms dell'Ircss Burlo Garofolo di Trieste.



Il progetto, che coinvolge i nove punti nascita regionali, si rivolge a circa diecimila partorienti e novecento operatori sanitari, ai quali sarà proposto un sondaggio che su base volontaria indagherà su qualità ed esperienza delle cure erogate a livello ospedaliero nell'assistenza al parto e nell'immediato post-parto, comprendendo ogni fase legata alla maternità.



Si tratta per la Regione di un'attività che, allungando la catena delle conoscenze e delle informazioni sulle degenze e studiando efficacia e risultati delle buone pratiche adottate, contribuirà ad alzare qualità ed efficienza delle prestazioni, consentendo così alle degenti e alle loro famiglie di fruire delle migliori condizioni di salute erogabili a livello ospedaliero.



Nato nel 2019 Imagine è un progetto innovativo che la Regione sostiene poiché contribuisce a costruire un'offerta sanitaria dinamica e in costante evoluzione poiché pragmaticamente centrata sull'esperienza delle cure e sulle effettive esigenze della collettività, permettendo di perfezionare i servizi offerti, ottimizzando le risorse e raggiungendo standard qualitativamente sempre più elevati. ARC/CCA/pph



