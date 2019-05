Salute: ampliamento servizi possibile soluzione per barellieri AsuiTs

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste 2 mag - Il problema dei barellieri dell'AsuiTs potrebbe trovare una soluzione alla luce delle nuove necessità dell'Amministrazione regionale che riguardano anche la riorganizzazione del Pronto soccorso di Cattinara. Si tratta di fabbisogni aggiunti nell'ambito del contratto stipulato con l'appaltatore, il quale avrebbe quindi la possibilità di ampliare il monte ore di lavoro per i propri dipendenti.Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia nel corso di un incontro tra i vertici dell'AsuiTs e una rappresentanza di quei barellieri (30 su 35) che non hanno accettato il taglio del 50 per cento dello stipendio a seguito del passaggio dall'impresa aggiudicataria dell'appalto (ritiratasi in corso d'opera) alla seconda classificata.Nel contesto della soluzione prospettata, come sottolineato dall'esponente dell'Esecutivo, l'obiettivo per la Regione è quello di allineare la qualità del servizio erogato ai pazienti alla garanzia del dato occupazionale, nella fattispecie in un'ottica di ore lavorate e quindi di retribuzioni che non siano penalizzanti per i lavoratori. ARC/GG/ppd