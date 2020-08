Salute: a settembre avvio percorso nuovo testo unico del Terzo settore

Entro febbraio 2021 l'approdo della norma in Commissione



Palmanova, 5 ago - Prenderà il via a settembre l'iter per la stesura del nuovo testo unico del Terzo settore, percorso che dovrebbe prevedere entro il mese di marzo 2021 l'inizio del percorso nelle commissioni consiliari per concludersi successivamente con l'approvazione del disegno di legge in Aula.



Ciò è quanto emerso oggi a Palmanova nel corso di un incontro indetto dal vicegovernatore con delega alla Salute al quale hanno partecipato i rappresentanti del forum del Terzo settore.



Come spiegato dalla Regione, l'obiettivo è quello di definire una proposta di "testo unico" legislativo regionale di recepimento della riforma del Terzo settore nella normativa regionale, innovandola e adeguandola alla realtà del Friuli Venezia Giulia. Tutto ciò avverrà con il coinvolgimento dei diversi stakeholder istituzionali e privati e con il confronto con i soggetti del Terzo Settore; l'intento è quello di valorizzare le buone prassi già presenti nella normativa regionale vigente, colmando eventuali lacune e criticità della normativa nazionale tenendo conto della specialità e della specificità regionale.



Il percorso verso la redazione della norma prenderà il via a settembre con un seminario di studio che coinvolgerà i rappresentanti degli stakeholder mentre, tra ottobre e novembre, sarà avviata una campagna informativa e di raccolta di contributi provenienti dalle diverse parti interessate e la redazione di una sintesi a cura della Cabina di regia.



Il passo successivo vedrà l'attivazione di alcune commissioni che studieranno e approfondiranno i singoli aspetti, coinvolgendo esperti e rappresentanti degli stakeholder, mentre entro febbraio - a cura della direzione centrale Salute e del Servizio Legislativo regionale - verrà scritta la proposta di disegno di legge. Dopodichè prenderà il via l'iter istituzionale che prevede la presentazione della bozza di norma l'illustrazione alle commissioni e l'approvazione in Aula.



Come spiegato dal vicegovernatore nel corso dell'incontro, sono due i grandi temi da prendere subito in esame, ancor prima di avviare l'iter. Il primo ha a che fare con la definizione dei modelli organizzativi da utilizzare nella piattaforma di disegno di legge mentre il secondo riguarda la definizione del perimetro entro cui comprendere coloro i quali dovranno operare nella norma dedicata al terzo settore. Due passaggi chiave, questi, per la Regione, che daranno poi il via alla definizione di un progetto ambizioso per un territorio che vanta una grande tradizione e attenzione in ambito nazionale in questo specifico comparto. ARC/AL/pph



© RIPRODUZIONE RISERVATA