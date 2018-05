Salute: 25/5 a Ts convegno su cure in Euroregione Nord Adriatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 22 mag - "Cure all'estero? Per un servizio sanitario pubblico transfrontaliero nell'Euroregione nord Adriatico".È il titolo di un incontro in programma venerdì 25 maggio a Trieste (ore 10), nel salone di rappresentanza della Regione che è promotrice dell'evento in collaborazione con il Tar Fvg, l'associazione Avvocati amministrativisti del Friuli Venezia Giulia, il dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Udine e con il patrocinio del Comune di Trieste.Nel convegno il tema del diritto alla salute verrà declinato nell'ottica di un sistema pubblico transnazionale capace di assicurare qualità e competenza, secondo i principi della razionalità della spesa e dell'accentramento delle diverse specialità a vantaggio di tutti. ARC/COM/pph/fc