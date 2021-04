Ristori: Bini, Regioni a confronto per definire indennizzi a montagna

Udine, 7 apr - Si stringe il confronto tra Regioni per definire le modalità di indennizzo a favore delle imprese dei comprensori sciistici. L'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha preso parte oggi pomeriggio alla Commissione turismo e industria alberghiera della Conferenza delle Regioni con l'obiettivo di definire una proposta da formulare al Governo per ottenere una modifica del decreto legge 'Sostegni' nella parte riferita alle imprese della montagna. "L'obiettivo è giungere in tempi brevi a un immediato indennizzo delle imprese che hanno avuto le maggiori perdite sulla stagione invernale, ovvero titolari di impianti di risalita, maestri di sci e imprenditori dei comprensori sciistici" ha spiegato Bini. "Ci sono dei dettagli tecnici e delle definizioni su cui va trovata un'uniformità normativa, ma ciò che conta è la visione condivisa della necessità di rivedere sia le somme messe a disposizione per i ristori alla montagna che i criteri di individuazione delle imprese beneficiarie che vanno basati sulla perdita di fatturato" ha riferito l'assessore al termine della seduta. ARC/SSA/ma

