Risorse ittiche: Zannier, far crescere potenzialità del settore locale

Udine, 12 nov - La somma di oltre 450 mila euro provenientidai fondi europei per le attività marittime e della pesca (Feamp)sarà messa a disposizione per la promozione del prodotto itticodel Friuli Venezia Giulia. Lo stanziamento, approvatodall'Assemblea del Gruppo d'azione costiera FVG (Flag Gac Fvg)prevede - come specifica l'assessore regionale alle Risorseagroalimentari, forestali, ittiche e alla montagna, StefanoZannier, che ha partecipato all'Assemblea - "il sostegno a unprogetto per diffondere la conoscenza delle produzioni locali afavore del consumatore finale"."In questo momento - sostiene Zannier - risulta estremamentenecessaria una forte attività di informazione sulla produzione dialta qualità realizzata con le risorse ittiche che vantiamo inregione, al fine di valorizzare il comparto ma anche persensibilizzare i cittadini del Friuli Venezia Giulia aprivilegiare il consumo di prodotti provenienti dalla nostrarealtà". Il Gruppo di azione costiera, presieduto da Antonio Paoletti, ècostituito sotto forma di ATS da undici soggetti pubblici eprivati, i quali hanno formalizzato un partenariato perl'attuazione di misure di sviluppo sostenibile per le zone dipesca e acquacoltura. Ne fanno parte i Comuni di Duino Aurisina,Grado e Marano Lagunare, le associazioni di categoria e sindacalidel settore ittico e Aries Scarl-Camera di commercio VeneziaGiulia con il ruolo di capofila.Il finanziamento fa seguito ad una serie di approfondimenti, nelcorso dei quali sono state messe a fuoco le difficoltà delsettore e individuate alcune delle iniziative da mettere incampo. Una di queste è il piano 'Fish Very Good' il quale ha ache fare con un progetto di promozione e divulgazione perindirizzare i consumi verso le produzioni locali, facendoconoscere e valorizzare le diverse tipologie di pesce "nostrano"e i prodotti dell'acquacoltura, assieme alla loro stagionalità,andando oltre l'attuale orientamento dei consumatori verso quellipiù conosciuti. L'intento è anche quello di promuovere i prodottitrasformati ricavati dalle risorse ittiche locali, che mantengonole caratteristiche di qualità del pescato e del prodotto degliallevamenti interni e costieri."Il progetto - conclude Zannier - vuole non solo accompagnare lacrescita del settore ittico regionale favorendone l'ampliamento,ma anche sostenere il processo di preparazione di prodottisemilavorati all'interno del Friuli Venezia Giulia. Ciò avverràcon una serie di azioni che andranno dalla presenza alle fiere eai saloni, alle azioni di marchio, a eventi di sensibilizzazionee campagne informative, alla individuazione di nuovi canali divendita nonché al rafforzamento dei partner della filiera itticaregionale.ARC/CM/al

