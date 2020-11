Risorse agroalimentari: Zannier, attenzione su fusione consorzi agrari

Udine, 18 nov - L'assessore regionale alle Risorseagroalimentari e forestali, Stefano Zannier, ha partecipato invideoconferenza all'audizione convocata dalla II Commissionepermanente del Consiglio regionale, per esaminare le ipotesi e letematiche conseguenti alle notizie diffuse in questi giorni inmerito alla possibile fusione del Consorzio agrario del FriuliVenezia Giulia all'interno di una realtà nazionale. L'audizione, era stata proposta dallo stesso assessore Zanniernella seduta del Consiglio regionale nel mese di ottobre, inrisposta a una interrogazione sul medesimo tema.In merito, l'assessore dichiara che - "è indispensabile, su unapartita di tale portata, che l'intera Assise consiliare sia aconoscenza dell'evolversi della situazione, per poter assumereuna determinazione che sia la più ampia possibile, inrappresentanza dell'interesse dell'intera comunità agricola delFriuli Venezia Giulia, pur non avendo l'Amministrazione regionaleuna diretta capacità d'intervento in via amministrativa o dicontrollo".Il presidente e il direttore del Consorzio agrario, ascoltatidalla II Commissione, hanno risposto alle richieste deiConsiglieri e hanno potuto portare le poche informazioni a oggidisponibili. Nei loro interventi hanno lasciato comunquetrasparire la necessità di ottenere a loro volta maggioridettagli, in quanto nella condizione attuale non è possibileassumere impegni rispetto a una progettualità così importante.Pur nella posizione espressa da più parti di una non contrarietàa prescindere a valutare progetti industriali, è emersachiaramente la preoccupazione di non poter disperderedefinitivamente un patrimonio storico e così centrale rispetto alcomparto agricolo della regione Friuli Venezia Giulia. Al fine di seguire l'evolversi della vicenda, è stata richiestal'audizione di Coldiretti e Confagricoltura in quantorappresentanti dei consorziati, di fatto i proprietaridell'importante realtà.Volendo comunque assumere una determinazione trasversale tra leforze politiche che possa rendere evidente la posizione delFriuli Venezia Giulia rispetto alla questione della possibilefusione, l'assessore Zannier ha infine proposto di portareall'attenzione del Consiglio regionale, in via d'urgenza nellaseduta della prossima settimana, una mozione condivisa da tuttele forze politiche.ARC/CM/al

