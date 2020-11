Risorse agricole: Zannier, allo studio norme per sostegno investimenti

Udine, 13 nov - Le iniziative della Regione a sostegno delmondo rurale, in un periodo reso ancor più critico dall'onda diritorno della pandemia, sono state illustrate dall'assessore alleRisorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna,Stefano Zannier, incontratosi in videoconferenza con irappresentanti delle organizzazioni agricole del Friuli VeneziaGiulia.L'occasione ha consentito all'esponente dell'Esecutivo dianticipare che la Regione sta valutando due versanti diintervento: se da un lato è allo studio l'opportunità dirafforzare la dotazione del Fondo di rotazione per l'agricolturaattraverso la Legge di stabilità, dall'altro intende creare nuovenorme regionali di sostegno agli investimenti in attrezzature emacchinari.Le nuove norme si affiancheranno a quelle del Programma disviluppo rurale, tenendo conto del fatto che nel corso delperiodo di programmazione comunitaria 2014-2020, giunto alla faseconclusiva, le domande presentate dagli agricoltori per l'accessoai benefici sono state di gran lunga superiori alle aspettative ealle risorse messe a disposizione dalla Ue.In considerazione del fatto che l'attesa di sostegno da parte delmondo rurale rimane elevata - ha spiegato Zannier - la Regione, asostegno delle imprese in questo momento critico, intendepromuovere linee contributive snelle per aumentare l'efficaciadegli incentivi, soprattutto di quelli per l'adeguamentoaziendale e per l'innovazione.L'assessore ha specificato che la Regione intende dotarsi dinorme che permettano, anche in futuro, di poter usufruire dilinee contributive veloci e semplici, che non inficinol'efficacia degli interventi facendoli pervenire ai destinataritroppo tardi rispetto alle richieste e alle reali necessità.L'obiettivo che la Giunta si pone - ha spiegato Zannier - è farein modo che i finanziamenti arrivino nel più breve tempopossibile nelle casse delle aziende destinatarie, con procedurecomunque a bando.L'ipotesi prospettata dall'assessore è stata apprezzata dalleorganizzazioni di categoria, sia per quanto riguarda il metodosia gli obiettivi enunciati. Nel corso della riunione si èdiscusso anche dei temi irrigui e dei programmi dei Consorzi dibonifica, della lotta alla cimice asiatica, rispetto alla qualela Regione attende solo l'approvazione del decreto ministerialeper avviare le procedure per l'erogazione degli aiuti stabilitidallo Stato, e della promozione delle produzioni di pregio.ARC/CM/ma

