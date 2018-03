Risorse agricole: 17 mln in piÃ¹ per il Fondo di rotazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 mar - La Regione ha aggiornato con un decreto il Documento di programmazione del Fondo di rotazione in agricoltura, lo strumento regionale per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese agricole. Vengono così aggiunti 17 milioni di euro di nuove risorse, destinate con il recente assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale lo scorso 14 marzo.Lo stesso decreto recepisce anche le previsioni della legge di stabilità di fine anno con la quale sono state istituite due nuove tipologie di finanziamenti: una per le imprese di acquacoltura e una per lo sviluppo della multifunzionalità e della diversificazione dell'attività agricola. Quest'ultima, in particolare, consente di allargare il raggio di azione del Fondo a produzioni considerate dalla normativa europea alimentari e non agricole, quali ad esempio la birra.Il nuovo Documento di programmazione prevede, inoltre, una riserva di spesa pari a 2 milioni di euro destinata ai finanziamenti per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà richiesti entro il 31 dicembre 2017. ARC/Com/PPH